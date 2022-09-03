Стефен Карри: «Если бы не «Голден Стэйт», то хотел бы играть за «Шарлотт»

Мэр Шарлотт Виола Лайлз на этой неделе вручила 2-кратному MVP НБА Стефену Карри из «Уорриорз» ключи от города.

Карри вырос в Шарлотт, за местных «Хорнетс» играл его отец Делл Карри.

Во время торжественной церемонии Карри признался, что ему было бы интересно сыграть за «Шарлотт».

«Я всегда говорил, что мечтаю завершить карьеру в , этот клуб многое для меня значит, собранные там люди многое значат в моей жизни. Все спрашивают меня: «А почему бы не отыграть сезон за «Хорнетс» и вернуться?» – заявил Карри.

После этих слов в зале раздался смех, Карри вынужден был сделать паузу.

«Так, я сейчас ничего не анонсировал, не надо давать это в срочные новости. Я ничего не обещаю. Все, что я хочу сказать, это то, что если бы мне хотелось сыграть за какую-то команду, которая называется не «Уорриорз», то вы знаете, какая это команда», – сказал Карри.

Карри теперь счастливее всех! Плакал прямо во время финала, страстно целовал жену, праздновал с Клэем, сигарой и золотой чашей