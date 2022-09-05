Управленец НБА: «Пики «Лейкерс» 2027 и 2029 годов наиболее ценные из обсуждаемых в лиге на данный момент»

«Лейкерс» ищут варианты обмена разыгрывающего , для этого им с высокой вероятностью придется расстаться с одним или несколькими драфт-пиками первого раунда, включая выборы в 2027 и 2029 годах.

Как рассказал управленец , данные пики очень высоко оцениваются клубами лиги.

«Пики «Лейкерс» 2027 и 2029 годов наиболее ценные из обсуждаемых в лиге на данный момент. Все ожидают, что они будут очень высокими, все хотят заполучить их, если удастся сделать это без защиты со стороны «озерников».

«Лейкерс» рассчитывают обойтись расставанием лишь с одним из пиков. Они думают, стоит ли отдавать пик вместе с Рассом за Бизли, Богдановича и Вандербилта? Или, скажем, Кларксона и Конли? Они хотят заполучить троих их этой пятерки игроков, расстаться с Уэстбруком и отдать только один пик.

может получить больше пиков, если будет обменивать этих игроков отдельно, но ему не найти более привлекательных пиков, здесь у преимущество», – заявил управленец.

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