Экс-директор профсоюза игроков Хантер судится с Леброном и Дрейком на 10 млн долларов из-за документального фильма

Бывший директор профсоюза игроков НБА Билли Хантер подал в суд иск на форварда , а также музыкантов Дрейка и Future на сумму 10 миллионов долларов из-за документального фильма «Черный лед».

Хантер также требует часть прибыли от документальной ленты о цветной хоккейной лиге, которая существовала с 1895 по 1930-е годы, утверждая в своем иске, что он обладает исключительными правами интеллектуальной собственности на производство фильма.

«И пусть Леброн Джеймс, Дрейк и Мэверик Картер (деловой партнер Джеймса – Sports.ru) известны во всем мире и прославились в своих областях деятельности – баскетболе и музыке – это не дает им права красть чужую интеллектуальную собственность», – заявил адвокат Хантера Лэрри Хэтчер.

Документальный фильм «Черный лед» основан на книге «Черный лед: затерянная история цветной хоккейной лиги Приморских провинций с 1895 по 1925 год», написанной Джорджем и Дэррилом Фости. Оба автора также названы ответчиками в судебном процессе. Хантер утверждает, что они заключили сделку с Джеймсом и Дрейком за его спиной после того, как он заплатил им 265 тысяч долларов за права на экранизацию.

Согласно иску, Фрости соглашались, что права на фильм принадлежат Хантеру, но утверждали при этом, что документальная лента является отдельным объектом, на который эти права не распространяются. Хантер настаивает, что заплатил за «исключительные всемирные права» на любую «аудиовизуальную» адаптацию произведения.

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