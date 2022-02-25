Кайл Риттенхаус намерен подать в суд на Леброна, Байдена и Вупи Голдберг

Американец Кайл Риттенхаус, который застрелил двух человек во время протестов BLM в городе Кеноша, штат Висконсин, и был оправдан коллегией присяжных, собирается подать в суд на звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.
Джеймс поставил под сомнение искренность слез Риттенхауса на одном из слушаний. Кайл утверждает, что баскетболист оклеветал его перед более чем 50 миллионами своих подписчиков в социальных сетях.
«Слезы??? Я не увидел ни одной. Хватит уже. Этот парень съел несколько лимонных конфет перед походом в суд», – прокомментировал тогда видео с судебного процесса Джеймс.
Риттенхаус также собирается судиться с президентом Джо Байденом и актрисой Вупи Голдберг.
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