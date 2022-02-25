Кайл Риттенхаус намерен подать в суд на Леброна, Байдена и Вупи Голдберг

Американец Кайл Риттенхаус, который застрелил двух человек во время протестов BLM в городе Кеноша, штат Висконсин, и был оправдан коллегией присяжных, собирается подать в суд на звездного форварда .

Джеймс поставил под сомнение искренность слез Риттенхауса на одном из слушаний. Кайл утверждает, что баскетболист оклеветал его перед более чем 50 миллионами своих подписчиков в социальных сетях.

«Слезы??? Я не увидел ни одной. Хватит уже. Этот парень съел несколько лимонных конфет перед походом в суд», – прокомментировал тогда видео с судебного процесса Джеймс.

Риттенхаус также собирается судиться с президентом Джо Байденом и актрисой Вупи Голдберг.

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