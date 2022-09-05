Дуда Санадзе: «Произошло что-то вроде потасовки. Никто никого не ударил»

Форвард сборной Грузии Дуда Санадзе подтвердил драку в подрибунном помещении во время матча против сборной Турции (88:83 2ОТ), но заявил, что в целом ситуация выглядела не так серьезно, как утверждают представители Турции.

«Звучат разные версии произошедшего, но я надеюсь, что правда выйдет наружу. Люди ждут официального заявления. Пока его не было.

Мои партнеры по команде просто шли за мной в раздевалку. Коркмаз сказал нам пару слов, мы сказали ему. Потом мы встретились, но охрана разняла нас. Даже если бы мы попытались драться, мы не смогли бы этого сделать, потому что между нами были люди.

Произошло что-то вроде потасовки. Не думаю, что кто-то кого-то ударил или дал пощечину. Было несколько попыток ударить кулаком, но никто не пострадал. Я видел в новостях, что дрались 5 или 20 человек. Этого не может быть. В противном случае кто-нибудь обязательно получил бы травму.

Как я уже сказал, я не доволен тем, что произошло. Такого быть не должно, мы профессионалы. Сегодня я поступил бы иначе и надеюсь, что Коркмаз тоже. Все произошло из-за какой-то мелочи», – сказал Санадзе.

Форвард сборной Турции Фуркан Коркмаз утверждает, что после удаления с площадки Санадзе и еще два грузинских игрока напали на него в подтрибунном помещении.

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