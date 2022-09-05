Эргин Атаман: «Не думаем о том, чтобы покинуть Евробаскет. Требуем обеспечить безопасность нашим игрокам»

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман прокомментировал инцидент с нападением на турецкого игрока в подтрибунном помещении со стороны трех игроков сборной Грузии и двух охранников.

«Мы запросили у ФИБА и грузинской полиции информацию о камерах видеонаблюдения и о том, что произошло у раздевалки. Насколько я знаю, пока нам ничего не предоставили. Мы все анализируем и ждем.

Нет, мы не думаем о том, чтобы покинуть турнир. Но конечно, если так будет продолжаться, мы не сможем играть в баскетбол. Мы разговаривали с другими командами, и все жалуются на ситуацию. Все жалуются. Я разговаривал со сборной Черногории, я разговаривал с Серджо Скариоло. Все жалуются.

Если нам не будет обеспечена безопасность, мы подумаем об этом с нашей федерацией и правительством. Сегодня наше правительство звонило мне и президенту федерации Хидо Тюркоглу. Теперь все подключены, в том числе и наше посольство.

Мы требуем обеспечить безопасность нашим игрокам. Полиция не может приходить в нашу раздевалку и нападать на наших игроков и персонал. Что касается баскетбола, если заслужим, то поедем в Берлин и будем играть. Мы здесь, чтобы играть в баскетбол.

Коркмаз подрался, но он в порядке. Сотрудник команды пытался защитить его, но упал.

Во время матча мы ничего не знали о том, что происходит в раздевалке. За десять секунд до конца меня удалили, я пошел в тренерскую и услышал голоса. Грузинская полиция жестоко загоняла наших игроков в раздевалку, толкая нас, в том числе вице-президента Хусейна Бесока.

Психологическое состояние моих игроков сейчас не в порядке, особенно у Коркмаза. Вы только представьте, если бы такое случилось в НБА», – сказал Атаман.

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