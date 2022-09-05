ФИБА отклонила протест сборной Турции по поводу «потерянных» 22 секунд в матче против команды Грузии (83:88 2ОТ) на Евробаскете-2022.

«После завершения матча Федерация баскетбола Турции подала протест в связи с ошибкой хронометража (счетчик времени продолжал работать 22 секунды, когда игра была остановлена).

Изучив все представленные материалы и доказательства, судья Дисциплинарной комиссии Евробаскета ФИБА постановил, что:

Ошибка хронометража во время четвертой четверти матча действительно была, однако Федерация баскетбола Турции не смогла доказать в своем протесте, что, если бы ошибки не было, то результат матча был бы другим. В результате протест на исход матча был отклонен», – говорится в заявлении ФИБА.

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