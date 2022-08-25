«Локомотив-Кубань» провел медиа-день

В среду, 24 августа, ив-Кубань» провел в Баскет-Холле традиционный медиа-день перед началом сезона.

Игроки команды поучаствовали в фотосессиях и съемках промо-роликов.

«Мне было очень интересно находиться здесь. Всегда предвкушаю медиа-день перед стартом сезона, потому что это действительно весело. Фотограф просил меня то показать бицепсы, то изобразить победный крик – как будто после успешного трехочкового. Еще – побыть в образе Купидона, который отправляет амурные стрелы в сторону трибун. Ну и, конечно же, понравилось взаимодействовать с маскотом команды Зубби – несколько снимков мы сделали вместе с ним. В общем, было здорово! Я получил хороший заряд энергии, который наверняка поможет в ближайших матчах!» – рассказал защитник «Локо» .

С 22 по 25 сентября «Локо» примет участие в розыгрыше Суперкубка Лиги ВТБ-2022 в Москве.

Фото: Telegram-канал Единой лиги ВТБ.