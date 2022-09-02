«Самара» подписала четырехлетний контракт с Даниилом Волковым

подписала четырехлетний контракт с защитником Даниилом Волковым (18 лет, 191 см).

Даниил является воспитанником краснодарского баскетбола. В прошлом сезоне он выступал за юношескую и молодежную команды «Локомотива-Кубань». В 23 матчах молодежной лиги ВТБ он набирал в среднем 3,1 очка, 1,8 подбора и 1,1 передачи.

18-летний защитник провел часть предсезонки с основным составом «Самары», а выступать будет за молодежную команду.

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