Йонас Валанчюнас: «Трудно полагаться на кого-то другого»

Теги сборная Литвы сборная Франции сборная Боснии и Герцеговины Йонас Валанчюнас Евробаскет-2022 Баскетбол

Центровой сборной Литвы Йонас Валанчюнас признался, что команде тяжело от того, что ее будущее на Евробаскете теперь зависит от других команд.

После трех поражений в первых трех матчах турнира Литва оказалась на грани вылета. Если во вторник Босния и Герцеговина обыграет Францию, Литву не спасут даже две победы в оставшихся двух матчах.

«Трудно полагаться на кого-то другого, а не на себя. Но ничего не поделаешь. Нам остается надеяться на лучшее.

Завтра придется смотреть матч Франция – Босния и Герцеговина. Посмотрим, чем все закончится.

У нас был целый день, чтобы отдохнуть и восстановиться. Мы в порядке и готовы ко всему», – сказал Валанчюнас.

На Евробаскете настолько плохо с судейством, что уже дошло до драк. Турки угрожают сняться с турнира

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные