Владимир Гомельский: «Общий низкий уровень судейства на Евробаскете очевиден»

Известный комментатор и эксперт высказался на тему судейства на Евробаскете.

В матче Литва – Германия судьи пропустили штрафной бросок, который мог решить исход. Литовцы подали протест, ФИБА его отклонила.

«Общий низкий уровень судейства на Евробаскете очевиден.

В матче Литва – Германия судьи допустили непреднамеренную ошибку, их нельзя обвинить в предвзятости, но эта ошибка безусловно повлияла на конечный результат. Причина ошибки (такой очевидной и глупой) – волнение и отсутствие опыта.

ФИБА-Европа должна задуматься о том, что «упрямая» позиция в отношениях с Евролигой только вредит общему делу развития баскетбола в Европе», – написал Гомельский в своей конференции.

Из-за конфликта между ФИБА и судьи клубного турнира не допущены к работе на матчах .

Давно мы не видели столько суперзвезд на Евробаскете. Дончич, Яннис, Йокич – да здесь лучшие люди НБА