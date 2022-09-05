Владимир Гомельский: «Общий низкий уровень судейства на Евробаскете очевиден»

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Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался на тему судейства на Евробаскете.

В матче Литва – Германия судьи пропустили штрафной бросок, который мог решить исход. Литовцы подали протест, ФИБА его отклонила.

«Общий низкий уровень судейства на Евробаскете очевиден.

В матче Литва – Германия судьи допустили непреднамеренную ошибку, их нельзя обвинить в предвзятости, но эта ошибка безусловно повлияла на конечный результат. Причина ошибки (такой очевидной и глупой) – волнение и отсутствие опыта.

ФИБА-Европа должна задуматься о том, что «упрямая» позиция в отношениях с Евролигой только вредит общему делу развития баскетбола в Европе», – написал Гомельский в своей конференции.

Из-за конфликта между ФИБА и Евролигой судьи клубного турнира не допущены к работе на матчах Евробаскета.

Давно мы не видели столько суперзвезд на Евробаскете. Дончич, Яннис, Йокич – да здесь лучшие люди НБА

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