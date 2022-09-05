ФИБА отстранила трех судей, работавших на матче Литва – Германия

Трое судей, которые допустили ошибку во вчерашнем матче между сборными Литвы и Германии, больше не будут работать на чемпионате Европы-2022, сообщает SDNA.gr.

На матче в Кельне работали итальянец Мануэль Маццони и два поляка, Войцех Лишка и Михал Проц.

Инцидент произошел в конце третьей четверти, когда немецкий разыгрывающий Маодо Ло сфолил на литовце Йонасе Валанчюнасе при броске. Через несколько секунд главный тренер сборной Германии Горди Херберт получил технический фол.

Согласно правилам ФИБА, штрафной бросок за технический фол должен быть выполнен до того, как пробиваются два штрафных за обычный фол при броске. Тем не менее, литовец исполнил только два штрафных за обычный фол, смазав оба броска, после чего немцы забрали подбор.

Литва проиграла Германии во втором овертайме со счетом 107:109.

Литва подала протест на исход матча. Сегодня ФИБА объявила о том, что отклоняет протест, так как он был подан по прошествии установленных на это 60 минут после завершения игры. Если бы протест был подан вовремя, то все равно был бы отклонен, так как указанные причины не подходят для его принятия.

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