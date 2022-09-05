Дуда Санадзе: «Коркмаз все время кричал и хотел встретиться со мной в раздевалке»

Форвард сборной Грузии Дуда Санадзе рассказал свою версию инцидента с форвардом турецкой сборной во время вчерашнего матча между командами на Евробаскете-2022.

«Я только сказал ему, что он совершил глупый фол, но он отреагировал слишком бурно. Если честно, я был сильно удивлен. И вдруг мы оказались лицом к лицу. Он все время кричал и хотел встретиться со мной в раздевалке.

Очень неприятный инцидент. Мы дружественная страна, и всего этого не должно было случиться, но в тот момент эмоции на площадке были на пределе», — передает слова Санадзе Totalbasket.gr.

Потасовка между Санадзе и Коркмазом произошла во время четвертой четверти матча Турция – Грузия (83:88 2ОТ). Оба игрока были удалены с площадки. По словам Коркмаза, после удаления в подтрибунном помещении на него напали трое игроков сборной Грузии и двое охранников.

По словам журналиста BeIN Sports Turkiye Исмаила Сенола, на Коркмаза напади Торнике Шенгелия, Гога Битадзе и сам Санадзе.

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