Российский арбитр: «Переигрывать матч Турция – Грузия есть все основания»

Российский баскетбольный арбитр прокомментировал ошибку судей во время вчерашнего матча между сборными Турции и Грузии (83:88 ОТ) на Евробаскете-2022.

«Переигрывать матч есть все основания. Но это решение будет принимать специальная комиссия ФИБА.

22 секунды, потерянные во второй половине заключительной четверти при равной игре – это серьезное нарушение. На время протест принимается в отличие от забытого технического штрафного, который имел место быть в матче Германии и Литвы.

Можно только гадать, какое решение примет комиссия. Переиграть матч или «покарать» судей и спустить на тормозах, оставив все как есть? Могут быть оба варианта. Главное, чтобы протест был оформлен правильно. Потому как 90 процентов всех протестов отклоняется из-за несоблюдения формальных требований», — сказал судья.

Вчера сборная Турции подала официальный протест на исход матча с Грузией, обратив внимание на эпизод за 4:48 до конца четвертой четверти, когда после потасовки между Фурканом Коркмазом и Дудой Санадзе на счетчике времени пропали 22 секунды.

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