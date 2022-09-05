Дуэйн Уэйд прыгнул с крыши яхты в воду

Легенда «Майами», ныне совладелец «Юты» и телеведущий ESPN Дуэйн Уэйд совершил прыжок с крыши яхты в воду.

В настоящее время Уэйд путешествует по Средиземному морю вместе с женой Габриэль Юнион.

«Это похоже на «Уикенд у Берни», – написала Габриэль в Twitter.

«Успокойся, бро. Я начинаю волноваться за тебя, просто глядя на это. Тебе уже не 20. Больше никаких прыжков выше трех метров», – прокомментировал бывший игрок НБА Гилберт Аренас.

У Дуэйна Уэйда самая странная семья в НБА: дети от трех разных женщин, сын, который считает себя девочкой, а еще живущий с Уэйдами племянник