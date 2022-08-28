Дуэйн Уэйд: «Топ-75 – первый случай, когда меня волновало что-то индивидуальное»

Трехкратный чемпион в составе заявил, что никогда не относился серьезно к индивидуальным достижениям до недавнего времени, когда его включили в Топ-75 игроков всех времен.

«Мы все хотим добиться успеха индивидуально, но личные достижения никогда не были моей целью в спорте. Я всегда играл так, как мне нравилось, с командной точки зрения. Я всегда спокойно относился к тому, что не получал награды.

Помню, как в сезоне-2007/08 пытался получить и награду MVP, и награду лучшему защищающемуся игроку. В итоге занял третье место в обоих голосованиях.

Это еще раз доказало мне, что индивидуальные награды ничего не значат. Поэтому Топ-75 – это, вероятно, первый случай с тех пор, когда меня действительно волновало что-то индивидуальное», – сказал Уэйд в подкасте Андре Игудалы и Эвана Тернера «Point Forward».

Правила Уилта и Джордана, исключение Берда, поправка Старкса, целых два правила Зазы – иногда баскетбольные законы становятся именными