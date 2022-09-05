Дмитрий Скапинцев: «Очень важно отомстить итальянцам за поражение в квалификации ЧМ-2023»

Центровой сборной Украины Дмитрий Скапинцев накануне матча против Италии на Евробаскете заявил, что команда намерена взять реванш у итальянцев за поражение в квалификации чемпионата мира-2023 (87:89).

«Очень важно отомстить итальянцам за поражение. Мы должны были выигрывать тот матч, но сейчас можем взять реванш перед итальянскими болельщиками. Почему бы и нет? Я не считаю, что эта команда сильнее нас.

Матч против Греции тоже будет интересным. Будет интересно сыграть против опытной команды с топовыми игроками Евролиги и НБА, с Яннисом Адетокумбо. Эти матчи будут сложными, но я уверен, что мы сможем навязать борьбу.

Против итальянцев нужно сыграть более дисциплинированно и уверенно, чем в Риге. В том матче было несколько свистков, которые, как мне показалось, сломали нашу игру. Мы начали беспокоиться, обращать внимание на судей и терять концентрацию. Здесь нам нужно будет сыграть сдержаннее, контролировать эмоции и с холодной головой и горячим сердцем биться за каждый мяч», — заявил Скапинцев.

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