17 очков и 5 подборов Святослава Михайлюка помогли Украине обыграть Великобританию

Сборная Украины стартовала на Евробаскете-2022 с уверенной победы над командой Великобритании со счетом 90:61.
Лучшим в составе победителей стал бывший защитник «Торонто» Святослав Михайлюк, который набрал 17 очков (6 из 14 с игры), сделал 5 подборов, 4 передачи и 3 перехвата. Центровой «Сакраменто» Алексей Лень добавил 13 очков и 6 подборов.
Лучшим у британцев стал разыгрывающий Люк Нельсон, который отметился 16 очками и 5 передачами.
Давно мы не видели столько суперзвезд на Евробаскете. Дончич, Яннис, Йокич – да здесь лучшие люди НБА