17 очков и 5 подборов Святослава Михайлюка помогли Украине обыграть Великобританию

Сборная Украины стартовала на Евробаскете-2022 с уверенной победы над командой Великобритании со счетом 90:61.

Лучшим в составе победителей стал бывший защитник «Торонто» , который набрал 17 очков (6 из 14 с игры), сделал 5 подборов, 4 передачи и 3 перехвата. Центровой «Сакраменто» добавил 13 очков и 6 подборов.

Лучшим у британцев стал разыгрывающий Люк Нельсон, который отметился 16 очками и 5 передачами.

Давно мы не видели столько суперзвезд на Евробаскете. Дончич, Яннис, Йокич – да здесь лучшие люди НБА