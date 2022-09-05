Евробаскет-2022. Сербия – Финляндия, Украина сыграет с Италией и другие матчи

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Сегодня пройдут шесть матчей в рамках пятого игрового дня 41-го в истории чемпионата Европы.

Сербия Йокича сойдется с Финляндией Маркканена, стартовавшая с двух побед Украина сыграет с Италией.

Польша встретится с Израилем, Греция Янниса – с Великобританией.

Евробаскет-2022 

Групповой этап

Группа C (Италия)

Хорватия – Эстония
Дата проведения
5 сентября, 15.15
Онлайн матча

Великобритания – Греция
Дата проведения
5 сентября, 18.00
Онлайн матча

Украина – Италия
Дата проведения
5 сентября, 22.00, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Положение команд: Украина – 2-0, Греция – 2-0, Италия – 1-1, Хорватия – 1-1, Эстония – 0-2, Великобритания – 0-2.

Группа D (Чехия)

Польша – Израиль
Дата проведения
5 сентября, 15.00
Онлайн матча

Чехия – Нидерланды
Дата проведения
5 сентября, 18.30
Онлайн матча

Сербия – Финляндия
Дата проведения
5 сентября, 22.00
Онлайн матча

Положение команд: Сербия – 2-0, Израиль – 2-0, Финляндия – 1-1, Польша – 1-1, Нидерланды – 0-2, Чехия – 0-2.

Группа А (Грузия)

Положение команд: Черногория – 2-1, Бельгия – 2-1, Турция – 2-1, Испания – 2-1, Грузия – 1-2, Болгария – 0-3.

Группа B (Германия)

Положение команд: Германия – 3-0, Босния и Герцеговина – 2-1, Словения – 2-1, Франция – 2-1, Литва – 0-3, Венгрия – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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