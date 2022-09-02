Евробаскет-2022. Украина сыграет с Великобританией, Хорватия против Греции и другие матчи

Сегодня состоится второй игровой день 41-го в истории чемпионата Европы. Групповой этап турнира проходит в Грузии, Германии, Италии и Чехии.

Сборная Украина начнет выступление на Евробаскете с матча против Великобритании, Хорватия встретится с Грецией.

Сербия сыграет с Нидерландами.

Групповой этап

Группа C (Италия)

Положение команд: Греция – 0-0, Эстония – 0-0, Украина – 0-0, Великобритания – 0-0, Италия – 0-0, Хорватия – 0-0.

Группа D (Чехия)

Положение команд: Нидерланды – 0-0, Финляндия – 0-0, Польша – 0-0, Чехия – 0-0, Израиль – 0-0, Сербия – 0-0.

Группа А (Грузия)

Положение команд: Испания – 1-0, Турция – 1-0, Бельгия – 1-0, Грузия – 0-1, Черногория – 0-1, Болгария – 0-1.

Группа B (Германия)

Положение команд: Германия – 1-0, Босния и Герцеговина – 1-0, Словения – 1-0, Литва – 0-1, Венгрия – 0-1, Франция – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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