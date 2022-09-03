Управленец НБА: «Дэнни Эйндж хотел обобрать «Никс» до нитки»

«Юта» на протяжении долгого времени вела переговоры с об обмене звездного защитника Донована Митчелла, но в итоге отправила игрока в «Кливленд».

В лиге существует мнение, что руководитель офиса «Джаз» Дэнни Эйндж не хотел обменивать Митчелла в «Никс». Он готов был сделать это, только если бы нью-йоркский клуб согласился отдать взамен очень большое количество активов.

думал, что если и отдаст Митчелла в Нью-Йорк, то оберет их до нитки. Он знал, насколько сильно они хотели видеть его у себя», – заявил управленец .

Как пишет эксперт New York Post, в лиге думают, что Эйндж по личным причинам предпочитал отправить 3-кратного участника Матча звезд не в «Нью-Йорк», а в другую команду.

Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял себе еще Донована Митчелла