Расселл Уэстбрук может стать следующей целью «Никс»

«Нью-Йорк» может переключиться на разыгрывающего «Лейкерс» Расселла Уэстбрука после неудачи с приобретением Донована Митчелла.
Как сообщает обозреватель SNY Ян Бегли, «Никс» хотят усилиться до начала тренировочного лагеря и внимательно следят за ситуацией вокруг Уэстбрука
Ранее проходила информация, что «Лейкерс» обсуждали возможный обмен звездного баскетболиста как минимум с пятью командами.
Также «Нью-Йорк» может приобрести кого-то из опытных игроков «Юты». «Джаз» уходят в перестройку и готовы расстаться с Бояном Богдановичем, Майком Конли и Джорданом Кларксоном.
Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял себе еще Донована Митчелла