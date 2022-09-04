Расселл Уэстбрук может стать следующей целью «Никс»

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«Нью-Йорк» может переключиться на разыгрывающего «Лейкерс» Расселла Уэстбрука после неудачи с приобретением Донована Митчелла.

Как сообщает обозреватель SNY Ян Бегли, «Никс» хотят усилиться до начала тренировочного лагеря и внимательно следят за ситуацией вокруг Уэстбрука

Ранее проходила информация, что «Лейкерс» обсуждали возможный обмен звездного баскетболиста как минимум с пятью командами.

Также «Нью-Йорк» может приобрести кого-то из опытных игроков «Юты». «Джаз» уходят в перестройку и готовы расстаться с Бояном Богдановичем, Майком Конли и Джорданом Кларксоном.

Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял себе еще Донована Митчелла

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