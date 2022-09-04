Расселл Уэстбрук может стать следующей целью «Никс»

«Нью-Йорк» может переключиться на разыгрывающего «Лейкерс» после неудачи с приобретением Донована Митчелла.

Как сообщает обозреватель SNY Ян Бегли, «Никс» хотят усилиться до начала тренировочного лагеря и внимательно следят за ситуацией вокруг Уэстбрука

Ранее проходила информация, что «Лейкерс» обсуждали возможный обмен звездного баскетболиста как минимум с пятью командами.

Также может приобрести кого-то из опытных игроков «Юты». «Джаз» уходят в перестройку и готовы расстаться с , и .

Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял себе еще Донована Митчелла