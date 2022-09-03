Брайан Скалабрини – об обмене Митчелла: «Дэнни Эйндж потрясающе сработал»

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Чемпион НБА в составе «Селтикс», эксперт Брайан Скалабрини поделился своим мнением об обмене лидера «Юты» Донована Митчелла в «Кливленд».

«Это очень хорошая сделка для «Кливленда», у них теперь есть Митчелл, при этом для Дэнни Эйнджа это вообще невероятный обмен, он потрясающе сработал.

Коллин Секстон хорош в наборе очков, Маркканен – отличный игрок, плюс три лотерейных пика. Секстон и Маркканен на неплохих контрактах. Но если Дэнни захочет обменять этих ребят дальше, то получит еще больше пиков первого раунда», – заявил Скалабрини.

«Джаз» получают от «Кавальерс» за Митчелла разыгрывающего Коллина Секстона (23 года, 185 см), финского форварда Лаури Маркканена (25, 213), атакующего защитника Очаи Агбаджи (22, 196), три незащищенных драфт-пика первого раунда (2025, 2027 и 2029) и два обмена пиками (2026 и 2028).

Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял себе еще Донована Митчелла

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