«Кливленд» официально представил Донована Митчелла

«Кливленд» объявил о завершении обмена, в результате которого приобрел у «Юты» атакующего защитника Донована Митчелла.
В обратном направлении последовали Коллин Секстон, Лаури Маркканен, Очаи Агбаджи, три незащищенных драфт-пика первого раунда (2025, 2027 и 2029) и два обмена пиками (2026 и 2028).
Митчелл выступал за «Джаз» с самого начала карьеры и провел в этом клубе пять сезонов. Последние три года Донован играл на Матче всех звезд НБА.
Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял себе еще Донована Митчелла