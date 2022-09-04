«Кливленд» официально представил Донована Митчелла

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«Кливленд» объявил о завершении обмена, в результате которого приобрел у «Юты» атакующего защитника Донована Митчелла.

В обратном направлении последовали Коллин Секстон, Лаури Маркканен, Очаи Агбаджи, три незащищенных драфт-пика первого раунда (2025, 2027 и 2029) и два обмена пиками (2026 и 2028).

Митчелл выступал за «Джаз» с самого начала карьеры и провел в этом клубе пять сезонов. Последние три года Донован играл на Матче всех звезд НБА.

Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял себе еще Донована Митчелла

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