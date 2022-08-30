Игроки сборной Литвы надели футболки Grateful Dead, Сабонис и Марчюленис были в них на Олимпиаде-1992

Игроки сборной Литвы отправились на матчи Евробаскета-2022 в культовых футболках с изображением рок-группы Grateful Dead.
В 1992 году Литва впервые выступила на Олимпийских играх в статусе независимого государства. Баскетбольная сборная искала денежные средства на поездку в Барселону.
Будущий генеральный менеджер «Далласа» Донни Нельсон, который в то время работал в команде тренером-ассистентом, привлек к сборам известную американскую рок-группу Grateful Dead.
Музыканты сделали специальные футболки, в которых литовские игроки отправились на Олимпиаду. В принципиальном матче за «бронзу» Литва обыграла Объединенную команду, в которую входили игроки из бывших республик СССР.
Звездами сборной Литвы 1992 года являлись Шарунас Марчюленис, в тот момент уже выступавший за «Голден Стэйт», и Арвидас Сабонис, который отправился в НБА тремя годами позже.
Евробаскет-2022 может стать лучшим в истории. Зачем за ним вообще следить, если туда не взяли сборную России