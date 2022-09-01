Костас Адетокумбо включен в состав сборной Греции на Евробаскет-2022

Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис после консультации с врачами команды принял решение включить форварда Костаса Адетокумбо в окончательный состав команды на Евробаскет-2022.

Леонидас Каселакис и Лефтерис Бохоридис стали последними игроками, отцепленными от сборной.

Костас испытывает проблемы с коленом. Участие форварда в первом матче Евробаскета против Хорватии остается под вопросом.

Состав сборной Греции:

Димитриос Аграванис, , , , , Тайлер Дорси, Яннулис Ларендзакис, Михалис Лунцис, Георгиос Панаяннис, , Яннис Папапетру, Костас Слукас.

Давно мы не видели столько суперзвезд на Евробаскете. Дончич, Яннис, Йокич – да здесь лучшие люди НБА