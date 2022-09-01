Костас Адетокумбо включен в состав сборной Греции на Евробаскет-2022

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Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис после консультации с врачами команды принял решение включить форварда Костаса Адетокумбо в окончательный состав команды на Евробаскет-2022.

Леонидас Каселакис и Лефтерис Бохоридис стали последними игроками, отцепленными от сборной.

Костас испытывает проблемы с коленом. Участие форварда в первом матче Евробаскета против Хорватии остается под вопросом.

Состав сборной Греции:

Димитриос Аграванис, Яннис АдетокумбоКостас АдетокумбоТанасис Адетокумбо, Ник Калатес, Тайлер Дорси, Яннулис Ларендзакис, Михалис Лунцис, Георгиос Панаяннис, Костас Папаниколау, Яннис Папапетру, Костас Слукас.

Давно мы не видели столько суперзвезд на Евробаскете. Дончич, Яннис, Йокич – да здесь лучшие люди НБА

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