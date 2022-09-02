«Лейкерс» заинтересованы в приобретении Бояна Богдановича

Несколько клубов , включая , проявляют интерес к форварду «Юты» (33 года, 201 см), сообщает журналист Arizona Sports Джон Гамбадоро.

Ранее сообщалось, что в приобретении хорвата также заинтересован .

«Джаз» в межсезонье-2022 обменяли Митчелла с Руди Гобером и приступили к перестройке состава. Сообщается, что клуб ведет переговоры по Богдановичу, а также по Майку Конли и Джордану Кларксону.

Богданович в прошлом сезоне набирал 18,1 очка при 38,7% из-за дуги в 69 матчах.

Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял себе еще Донована Митчелла