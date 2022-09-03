«Лейкерс» проявляют интерес к Конли, Кларксону и Богдановичу

проявляют интерес к опытным игрокам «Юты» , и , сообщает репортер USA TODAY Джефф Зиллгит.

«Лейкерс» также хотят оставить как можно больше места в платежной ведомости на следующее лето, когда разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг станет свободным агентом.

«Джаз» в межсезонье-2022 обменяли Донована Митчелла с Руди Гобером и приступили к перестройке состава. Сообщается, что клуб ведет переговоры по Конли, Кларксону и Богдановичу.

Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял себе еще Донована Митчелла