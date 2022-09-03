«Лейкерс» проявляют интерес к Конли, Кларксону и Богдановичу

«Лейкерс» проявляют интерес к опытным игрокам «Юты» Майку Конли, Джордану Кларксону и Бояну Богдановичу, сообщает репортер USA TODAY Джефф Зиллгит.
«Лейкерс» также хотят оставить как можно больше места в платежной ведомости на следующее лето, когда разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг станет свободным агентом.
«Джаз» в межсезонье-2022 обменяли Донована Митчелла с Руди Гобером и приступили к перестройке состава. Сообщается, что клуб ведет переговоры по Конли, Кларксону и Богдановичу.
Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял себе еще Донована Митчелла