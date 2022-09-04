Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины: «Лука Дончич устал»

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Азиз Бекер прокомментировал победу над действующим чемпионом Европы Словенией (97:93) в матче группового этапа Евробаскета-2022.

«Это был третий матч за четыре дня для обеих команд. Команды утомили . Он устал.

Джанан Муса, наш капитан, и Юсуф Нуркич тоже устали. Мы совершили очень много ошибок в первой половине. Отдали очень много подборов в нападении.

На самом деле я думаю, что усталость повлияла на нас даже больше, чем на них. Но самое главное, мы играли в более командный баскетбол», — сказал тренер.

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