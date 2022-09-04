Джанан Муса: «Мы способны на все на этом Евробаскете»

Форвард сборной Боснии и Герцеговины Джанан Муса после победы над действующим чемпионом Европы Словенией (97:93) заявил, что его команда способна на все, что угодно, на Евробаскете-2022.

«Мурашки по коже. Я невероятно счастлив играть вместе с Юсуфом, лидером этой команды. Потрясающая команда. Мы способны на все на этом Евробаскете», – сказал Муса.

23-летний игрок набрал в матче 22 очка, сделал 5 подборов и 5 передач.

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