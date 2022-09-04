Лука Дончич прервал серию из 11 подряд побед на Евробаскетах

Действующий чемпион Европы сборная Словении и ее лидер в воскресенье потерпели поражение от команды Боснии и Герцеговины (93:97) на Евробаскете-2022.

Таким образом, Дончич прервал свою серию из 11 подряд победных матчей на чемпионатах Европы. Показатель выступлений звездного словенца на Евробаскетах – 11-1.

В матче против Боснии и Герцеговины Дончич набрал 16 очков, сделал 8 подборов, 8 передач, 4 перехвата и 5 потерь. Лидер «Далласа» реализовал 8 из 18 с игры, но 0 из 8 из-за дуги.

Как отметил инсайдер ESPN Тим Макмэн, Дончич во время игры несколько раз хватался за перебинтованное правое запястье и время от времени вздрагивал от боли.

Давно мы не видели столько суперзвезд на Евробаскете. Дончич, Яннис, Йокич – да здесь лучшие люди НБА