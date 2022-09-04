Лука Дончич забросил фантастический мяч с фолом

Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич во второй четверти матча против Боснии и Герцеговины забросил фантастический мяч с фолом.

Дончич пошел в проход и вынудил Эдина Атича сфолить, после чего отправил мяч в сторону кольцы через руку Юсуфа Нуркича. Мяч после отскока от щита опустился в корзину.

Словения встречается с Боснией и Герцеговиной на групповом этапе Евробаскета-2022.

Давно мы не видели столько суперзвезд на Евробаскете. Дончич, Яннис, Йокич – да здесь лучшие люди НБА

Дончич сильнее Янниса и Йокича? Сербия опять провалится? Итудис – лучший тренер? Важные вопросы о Евробаскете-2022