Лука Дончич забросил «свечу» из-за дуги после свистка

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Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич в первой четверти матча против Боснии и Герцеговины забросил фантастическую «свечу» из-за трехочковой дуги.

Мяч не был засчитан, поскольку судья зафиксировал фол на Дончича до броска.

Словения встречается с Боснией и Герцеговиной на групповом этапе Евробаскета-2022.

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