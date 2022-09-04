Лука Дончич отдал шикарную передачу над головой

Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич в первой четверти матча против Боснии и Герцеговины отдал шикарную передачу за спину над головой на Майка Тоби

Центровой завершил атаку точным трехочковым броском.

Словения встречается с Боснией и Герцеговиной на групповом этапе Евробаскета-2022.

Давно мы не видели столько суперзвезд на Евробаскете. Дончич, Яннис, Йокич – да здесь лучшие люди НБА

Дончич сильнее Янниса и Йокича? Сербия опять провалится? Итудис – лучший тренер? Важные вопросы о Евробаскете-2022