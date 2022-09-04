Лука Дончич отдал шикарную передачу над головой

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Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич в первой четверти матча против Боснии и Герцеговины отдал шикарную передачу за спину над головой на Майка Тоби

Центровой завершил атаку точным трехочковым броском.

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