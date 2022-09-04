Лука Дончич пробросил мяч между ног соперника и сделал аллей-уп

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Лидер сборной Словении Лука Дончич организовал красивую атаку в матче Евробаскета-2022 против сборной Венгрии (103:88).

Разыгрывающий «Далласа» обыграл соперника, пробросив мяч между его ног, после чего исполнил шикарную передачу на Влатко Чанчара. Форвард «Денвера» сумел завершить аллей-уп эффектным данком.

Дончич набрал 20 очков, 7 подборов и 7 передач за 19 минут на площадке. Показатели Чанчара составили 11 очков и 6 подборов за 28 минут.

Давно мы не видели столько суперзвезд на Евробаскете. Дончич, Яннис, Йокич – да здесь лучшие люди НБА

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