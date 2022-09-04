Маркус Смарт – о травме Галлинари: «Мы профессионалы. У нас есть другие игроки, и им пора прибавить»

Разыгрывающий «Бостона» прокомментировал травму новобранца команды .

«Травма – это всегда неприятно, не говоря уже о травме в вашей команде. Травма Галлинари, который только присоединился к нам и был бы очень нам полезен, определенно отбрасывает нас немного назад. Но это НБА, мы профессионалы, у нас есть другие игроки, и им пора прибавить», – сказал Смарт.

Галлинари получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и может пропустить сезон-2022/23.

«Голден Стэйт» менялся, «Бостон» – нет. В чем секрет чемпионов НБА?