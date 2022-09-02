Данило Галлинари получил разрыв передней крестообразной связки и может пропустить сезон-2022/23

После дальнейшего обследования у форварда был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена, сообщает ESPN.com. Игрок может пропустить сезон-2022/23.

Срок восстановления после такой травмы обычно составляет от 6 до 12 месяцев. После разрыва этой же связки в апреле 2013 года Галлинари пропустил остаток сезона-2012/13 и весь сезон-2013/14.

Форвард сборной Италии получил травму во время матча квалификации чемпионата мира-2023 против сборной Грузии (91:84). Игроку диагностировали разрыв мениска левого колена, и он не поехал с командой на Евробаскет-2022.

Изначально сообщалось, что Галлинари пропустит тренировочный лагерь «Селтикс», но вернется в строй в ноябре.

Минувшим летом «Бостон» подписал с Галлинари двухлетний контракт на 13,3 миллиона долларов.

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