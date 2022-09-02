Данило Галлинари: «Мне больно от того, что я не могу находиться на площадке со своими партнерами по «Селтикс»

Форвард сделал заявление по поводу разрыва передней крестообразной связки левого колена, из-за которого он может пропустить сезон-2023/23.

«Это была тяжелая неделя, поскольку я узнал о серьезности своей травмы.

Эта игра очень много для меня значит, и мне больно от того, что я не могу находиться на площадке со своими партнерами по «Селтикс». Я сделаю все возможное, чтобы помочь «Селтикс» и моим партнерам по команде бороться за титул», – написал итальянец на своей странице в Instagram.

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