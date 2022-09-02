Данило Галлинари: «Мне больно от того, что я не могу находиться на площадке со своими партнерами по «Селтикс»

Теги травмы Бостон НБА Данило Галлинари Баскетбол

Форвард «Бостона» Данило Галлинари сделал заявление по поводу разрыва передней крестообразной связки левого колена, из-за которого он может пропустить сезон-2023/23.

«Это была тяжелая неделя, поскольку я узнал о серьезности своей травмы.

Эта игра очень много для меня значит, и мне больно от того, что я не могу находиться на площадке со своими партнерами по «Селтикс». Я сделаю все возможное, чтобы помочь «Селтикс» и моим партнерам по команде бороться за титул», – написал итальянец на своей странице в Instagram.

Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял Донована Митчелла

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