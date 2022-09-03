У Джейсона Тейтума в 2023 году появятся именные кроссовки от Jordan Brand

У звездного форварда «Бостона» появятся именные кроссовки от Jordan Brand.

Дебют именной модели Тейтума ожидается летом 2023 года. Рабочее название кроссовок – «Jordan Tatum 1», но, как ожидается, оно еще изменится.

Новые кроссовки планируется выпустить в трех расцветках, которые вдохновлены сыном игрока Дьюсом, родным городом Сэнт-Луисом и любимым напитком пинк лимонад.

Тейтум сотрудничает с Jordan Brand с 2019 года. В минувшем сезоне «Селтикс» Джейсона дошли до финала НБА.

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