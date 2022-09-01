Кэм Реддиш хочет покинуть «Нью-Йорк»

По информации инсайдера New York Post Марка Бермана, форвард «Никс» хотел бы сменить команду.

«Реддиш хочет сменить обстановку и покинуть «Нью-Йорк», куда его обменяли в январе, и где он не сумел попасть в ротацию. Источник из НБА утверждает, что Реддиш хочет перейти в команду, где у него будет более важная роль», – пишет Берман.

«Лейкерс» проявляют интерес к Реддишу (23 года, 203 см) и могут стать участником трехсторонней сделки, в результате которой перейдет из «Юты» в .

Ранее сообщалось, что президент «Джаз» Дэнни Эйндж хочет заполучить оба доступных выбора в первом раунде драфта – в 2027 и 2029 годах.

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