«Лейкерс» говорили как минимум с пятью командами о Расселле Уэстбруке

По словам журналиста Hoops Wire Сэма Эмико, обсуждали как минимум с пятью командами возможный обмен разыгрывающего .

«Только в это межсезонье генеральный менеджер «Лейкерс» говорил не менее чем с пятью командами о Уэстбруке. Однако пока «Лейкерс» далеки от сделки и начинают подозревать, что Уэстбрук останется в составе по крайней мере на начало сезона», – пишет Эмико.

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