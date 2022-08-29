Медведев о тюремном сроке Бриттни Грайнер: «Закон есть закон. Конечно, если у нее ничего не было и ей подкинули, то это плохо. Но я не знаю деталей»

Первая ракетка мира прокомментировал тюремный срок Бриттни Грайнер. Об этом его попросили после победы в первом круге .

В августе американскую баскетболистку Бриттни Грайнер в России приговорили к 9 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

«Конечно, я про это слышал, но всех деталей не знаю. Конечно, это непростая сиутация, раз человек оказался в тюрьме.

Думаю, можно сравнить ее с другими ситуациями. Возьмем, например, Новака [Джоковича]. Он не смог приехать в США, потому что тут свои законы. Кому-то они могут показаться нелогичными, потому что американцы могу въехать и без вакцинации. И он не хочет здесь жить, он просто хотел сыграть турнир и вернуться в Сербию.

Тут что-то похожее. Что у нее было? Марихуана? Я точно не помню. Но закон есть закон. Конечно, если у нее ничего не было и ей подкинули, то это плохо. Но я не знаю деталей, так что больше ничего сказать не могу».

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