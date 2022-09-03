Франц Вагнер эффектно накрыл Юсуфа Нуркича

Форвард сборной Германии Франц Вагнер отметился шикарным блок-шотом в матче Евробаскета-2022 против сборной Боснии и Герцеговины (92:82).

Баскетболист успел на подстраховку под кольцом и эффектно зачехлил центрового , который также выступает в НБА за .

Вагнер завершил встречу с показателями 18 очков, 5 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот. На счету Нуркича 21 очко, 7 подборов, 1 передача, 1 перехват и 3 блок-шота.

Давно мы не видели столько суперзвезд на Евробаскете. Дончич, Яннис, Йокич – да здесь лучшие люди НБА