Лаури Маркканен пнул мяч в голову соперника

Форвард сборной Финляндии Лаури Маркканен неаккуратно сыграл в защите в матче Евробаскета-2022 против сборной Польши (89:59).

Маркканен подставил ногу, чтобы прервать передачу Александра Бальцеровски. От ноги финского форварда мяч отлетел в голову Бальцеровски.

В результате неожиданного удара польский центровой оказался на паркете. Маркканен не был наказан, так как судьи признали его действия неумышленными.

Новобранец «Юты» завершил встречу с показателями 17 очков, 5 подборов, 4 передачи и 1 перехват. На счету Бальцеровски 4 очка, 2 подбора, 2 передачи и 1 перехват.

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