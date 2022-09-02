Чонси Биллапс прилетел на Евробаскет, чтобы поддержать Юсуфа Нуркича

Главный тренер «Портленда» Чонси Биллапс прилетел в немецкий Кельн, где проходят матчи группы B Евробаскета-2022, чтобы поддержать центрового сборной Боснии и Герцеговины и «Блэйзерс» Юсуфа Нуркича.

«Я приехал сюда, чтобы поддержать своего игрока, «Боснийского зверя», «Большого Нурка».

Я рад, что я здесь. У Боснии очень хорошая команда и хороший тренер. Они одержали важную победу в первом матче, но следующие два матча будут сложными, так как у Германии и, очевидно, у Словении много хороших игроков.

Но Босния показывает хорошую игру. У них хорошая командная химия. Нуркич очень большой и сильный, с ним трудно справиться. У них очень хорошие шансы», – сказал Биллапс.

Вчера Босния и Герцеговина обыграла Венгрию (95:85) в первом матче Евробаскета-2022. Нуркич набрал 19 очков, 4 подбора и 3 передачи.

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