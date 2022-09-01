Юсуф Нуркич – о регулярном рейсе в Германию: «Это был долгий перелет»

Центровой сборной Боснии и Герцеговины Юсуф Нуркич посетовал на то, что команде пришлось лететь на Евробаскет в Германию регулярным рейсом в эконом-классе.

213-сантиметровый игрок «Блэйзерс» выложил фотографию из самолета.

«Это был долгий перелет.

Но мы на месте. Мы сделали это. Мы добрались до первой цели и рады быть здесь», – заявил Нуркич.

Баскетболист также рассказал о трудностях, с которыми боснийцы столкнулись во время подготовки к турниру.

Евробаскет-2022 может стать лучшим в истории. Зачем за ним вообще следить, если туда не взяли сборную России

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