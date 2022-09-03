Кайри Ирвинг: «Мне порой непросто иметь дело с медиа»

Разыгрывающий заявил, что публичность и взаимодействие с прессой являются для него непростой составляющей профессии.

«Да, приходится иметь с этим дело. Справляться с подобными вещами с учетом того, как я устроен, иногда непросто, буду честен. Но бывают моменты, когда вместе с истиной сияет свет, и вы должны распространять его.

Я делаю все возможное, чтобы быть доступным, и это касается всех слоев общества», – заявил Ирвинг в ток-шоу The Shop.

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