Билл Симмонс: «На протяжении последних пяти лет Кайри не проявлял себя в плей-офф»

Известный журналист раскритиковал разыгрывающего «Нетс» Кайри Ирвинга, отметив, что он перестал оказывать влияние на игру в решающих матчах.

По мнению Симмонса, 30-летний Ирвинг потерял статус суперзвезды .

«Меня действительно смущает то, как воспринимают на фоне фактов, а факты таковы, что за последние пять лет он вообще не проявлял себя в плей-офф. Последний раз, когда он проявил себя в плей-офф, был в 2017 году. Тогда он смотрелся потрясающе.

Народ оценивает его по нарезкам в твиттере и прочим видео с красивыми моментами, забывая о том, кем он был на самом деле. Кайри был здоров, он играл, без травм, он был готов на сто процентов здоров. Его команду переиграли всухую», – заявил Симмонс.

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