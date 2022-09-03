Эксперт Марк Берман: «Никс» упустили шикарную возможность заполучить звезду, которая хотела за них играть»

Журналист New York Post Марк Берман описал, как в лиге воспринимают неудачную попытку «Никс» заполучить защитника Донована Митчелла, которого «Юта» в итоге обменяла в «Кливленд».

«Могут появляться самые разные детали относительно того, почему обмен Митчелла в так и не состоялся, но в лиге существует мнение, что команда упустила шикарную возможность заполучить звезду, которая родилась в городе и хотела за играть за «Никс». Такие шансы не появляются слишком часто», – пишет Берман.

Сообщалось, что изначальное предложение «Никс» по Митчеллу включало молодых игроков Ар Джей Барретта, Оби Топпина и Митчелла Робинсона, а также три незащищенных пика первого раунда.

Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял себе еще Донована Митчелла