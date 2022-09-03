Донован Митчелл поблагодарил «Юту»: «Спасибо за воспоминания и невероятные времена»

Звездный защитник Донован Митчелл поблагодарил «Юту», в составе которой провел первые пять сезонов в .

На этой неделе перестраивающие состав «Джаз» согласовали обмен 3-кратного участника Матча звезд в «Кавальерс».

«Спасибо за воспоминания и невероятные времена. Ребята, вы все могли видеть, как я рос на площадке и за ее пределами.

Тренер Куин, спасибо вам за предоставленную возможность и то, что доверяли мне лидерство в этой команде на протяжении последних 5 лет. С любовью», – написал Митчелл.

Митчелл был выбран «Денвером» под 13-м номером драфта-2017 и отправлен в «Юту» в день церемонии. В 345 матчах за «Джаз» он набирал 23,9 очка, 4,2 подбора и 4,5 передачи в среднем за встречу, реализуя 44,1% с игры и 36,1% из-за дуги.

Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял себе еще Донована Митчелла